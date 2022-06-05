ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку і взяли в полон 8 росіян - Гайдай

ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку і взяли в полон 8 росіян - Гайдай

У Сєвєродонецьку тривають зепеклі бої, ЗСУ потроху витісняють окупантів у місті.

Зараз ЗСУ контролює 50% міста.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За інформацією голови ОВА, росіяни контролювали 70 % Сєвєродонецька, однак упродовж двох останніх днів їх відкинуто, місто поділено навпіл.

У боях окупанти втратили величезну кількість особового складу, а ЗСУ вдалося захопити в полон 8 військовослужбовців противника.

"Усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут. Вночі близько 30 снарядів влучили в будівлю гуманітарного штабу в Лисичанську", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, що ЗСУ всипали перцю морпіхам РФ на Донеччині. Після бою десь подівся начальник штабу БТГр окупантів.

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