ЗСУ вигнали окупантів з острову Зміїний: у МВС пояснили, чому це так важливо для України

ЗСУ вигнали окупантів з острову Зміїний: у МВС пояснили, чому це так важливо для України

Після звільнення українськими захисниками острова Зміїний окупанти втратили свою силу у цій частині Чорного моря.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вже охрестив це "величезною перемогою ЗСУ".

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Потрібно розуміти, що після того, як ми знищили крейсер "Москва", росіяни розраховували, що зроблять з острова Зміїний такий собі авіаносець, на який вони поставлять ППО і зможуть контролювати всю цю частину Чорного моря. Ми їх вибили і те, що протягом останніх кількох днів росЗМІ реально розносило різні нісенітниці означає одне - це величезна перемога ЗСУ", - пояснив Денисенко.

За його словами, Україна фактично нівелювала весь Чорноморський флот РФ в цій частині акваторії, практично не маючи при цьому свого.

"Тепер росіяни нічого не можуть зробити в акваторії, крім, на жаль, обстрілів українських міст ракетами "Калібр" зі своїх кораблів. Але з точки зору висадки десанту вони неспроможні у цій частині моря", - наголосив Денисенко.

Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни поспіхом залишили острів Зміїний.

"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завданням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи", - повідомили в ОК "Південь".

Натомість у Міноборони РФ свою втечу назвали "кроком доброї волі". Мовляв виконання завдань на острові Зміїний вже завершено.

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