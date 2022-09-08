ЗСУ використали тактичну несподіванку, переграли армію РФ і просунулися на 20 км на Харківщині - Інститут вивчення війни

Українські війська на південному сході Харківської області скористалися передислокацією російських військ і провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма.

Українські сили використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області, відвоювавши приблизно 400 квадратних кілометрів території.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (США).

"Російські джерела стверджували, що війська РФ почали розгортати підкріплення в цьому районі для захисту від наступу України, і російське угруповання в цьому районі, ймовірно, було недостатнім через намагання Росії захопити решту Донецької області та підтримку південного напрямку. Операції України, які тривають у Херсонській області, змусили російські війська перемістити свою увагу на південь, що дало змогу українським силам розпочати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюма", - повідомили в Інституті.

Росіяни запанікували, що українська контратака має на меті перерізати наземні лінії зв’язку з російськими тиловими районами в Куп’янську та Ізюмі, що дозволить українським військам ізолювати російські угруповання в цих районах і повернути собі значні території.

Військові блогери РФ у панічному та пригніченому тоні почали публікувати матеріали, визнаючи значні досягнення України та стверджуючи, що український контрнаступ на півдні може відволікати увагу від поточних дій у Харківській області, які вони називають основним зусиллям України.

"Рівень шоку та відверте обговорення українських успіхів російськими військовими блогерами говорить про масштаби несподіванки, досягнутої українськими військами, що, ймовірно, успішно деморалізує російські сили. Хоча малоймовірно, що південний контрнаступ і спроби відволікти російські сили на півдні України є обманом для поновлення операцій у Харківській області, українські сили, ймовірно, розумно скористалися перерозподілом російських військ, обладнання та загальної оперативної концентрації, щоб розпочати локалізовані контрнаступи на критичні точки в Харківській області", - йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що українські десантники з ПЗРК за ранок "демілітаризували" два російські Су-25.

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