ЗСУ "викурили" окупантів з їхніх позицій і взяли їх в полон (відео)

На одному з напрямків російські окупанти потрапили в полон до ЗСУ.

Все сталося в результаті влучань українських захисників по позиціях окупантів.

Відео виклав політик та волонтер Юрій Мисягін.

На кадрах видно, як російські окупанти сховалися в окопі, коли до них "прилітає" декілька разів. Розуміючи, що вони не можуть відповісти, вони ухвалюють єдине правильне рішення - здатися в полон, вижити і повернутися додому.

Росіяни викинули білий прапор і склали зброю.

ЗСУ забрали вцілілих і надали їм першу допомогу. Полонених передадуть до обмінного фонду і в подальшому обміняють на українських захисників.

Нагадаємо, що російські військовослужбовці можуть здатися в полон в Україні. Для цього створили чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot). Через нього Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими приймає звернення від військовослужбовців і гарантує дотримання Женевських конвенсій щодо лікування військовополонених.

Також для окупантів, охочих здатися в полон, та їхніх родин також діє "гаряча лінія". Для отримання інформації слід телефонувати за номерами: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Нагадаємо, що новомобілізовані росіяни вже телефонують на гарячу лінію Головного управління розвідки України і питають, як здатися в український полон.

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