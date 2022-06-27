ЗСУ "вивели з ладу" 2 десятки окупантів разом з технікою: у Харківській області знищено пункт управління ЗС РФ

ЗСУ "вивели з ладу" 2 десятки окупантів разом з технікою: у Харківській області знищено пункт управління ЗС РФ

У Харківській області ЗСУ завдали удару по пункту управління російських окупантів.

В результаті ліквідовано та поранено зо два десятки російських загарбників включно з начальником штабу та понівечено усю ворожу техніку.

Деталі знищення ворожого пункту управління розповів журналіст Роман Цимбалюк.

"Підтверджується інформація, що 24 червня ЗС України завдали артилерійського удару по пункту управління угруповання військ “Ізюм”, що базувався у місті на території ліцею. Сам ПУ та вся техніка охорони та забезпечення, що базувалася біля будівлі, повністю знищені. Втрати серед особового складу: понад 8 військовослужбовців загинули та понад 13 – поранені (у тому числі начальник штабу однієї з дивізій 20 армії у критичному стані)", - написав журналіст.

Слід зазначити, що у цьому пункті базувався командний склад Західного військового округу (в/ч 11000, Санкт-Петербург), 20 загальновійськової армії (в/ч 89425, Вороніж) та 1 танкової армії (в/ч 73621, Баковка).

Нагадаємо, що 22 червня у Луганській області підрозділи 80 (в/ч 87441, Чебаркуль) та 239 (в/ч 89547, Чебаркуль) танкових полків 90 танкової дивізії потрапили під артилерійський вогонь ЗС України. Внаслідок удару знищено 13 танків Т-72.

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