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ЗСУ вивезли бабусю з Курської області до родичів в Суми: військовий розповів, як вона зустріла їх

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ЗСУ вивезли бабусю з Курської області до родичів в Суми: військовий розповів, як вона зустріла їх

Військовий 22-ї окремої механізованої бригади Максим

Бабуся охоче переїхала до України, де мешкають її родичі.

Українські бійці вивезли бабусю з Курської області до Сум. Там проживає її сестра.

Про це розповів військовий 22-ї окремої механізованої бригади Максим в документальному фільмі "Операція Курськ. Як це було насправді з перших уст".

▶️На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: ОПЕРАЦІЯ КУРСЬК!  ЯК ЦЕ БУЛО НАСПРАВДІ З ПЕРШИХ УСТ!  ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ

"Другий раз, коли я заходив в село, яке ми зачищали, там була бабуся. Я до неї підійшов, вона попросила води. Ми їй дали води. Її побачили родичі, які за кордоном. Вони прислали відеозвернення до бабусі, це їхня мама. Ми поїхали туди знову, показали це відео. І ми вивезли її на Україну, до сестри у Суми", – розповів боєць.

Діалог між військовими та мешканкою Курщини:

– Ой, боже!

– Все нормально, завтра ще привеземо пару блоків водички й поїсти всякого

– Дякую, достатньо!

– Ні, недостатньо.

Нагадаємо, Збройні сили України організували контратаку в Курській області Росії, що дало змогу просунутися далі. Силам оборони намагаються всіма силами втриматися за село Дар'їне.

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