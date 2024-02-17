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ЗСУ вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції - Тарнавський

ЗСУ вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції - Тарнавський

Наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах / Фото: Getty Images

Оточення не допущено, особовий склад виведено.

Відповідно до отриманого розпорядження, українські військові вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. 

"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення", - заявив він. 

"Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", - резюмував військовий. 

Додамо, що триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

Додамо, що російські загарбники використовують в Авдіївці хімічну зброю.

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