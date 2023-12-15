ЗСУ влаштували окупантам "маріупольську Чорнобаївку": куди "прилетіло", що знищено – огляд новин

У ніч проти 15 грудня в окупованому Маріуполі пролунали гучні вибухи. Зарево від прильоту можна було побачити з будь-якої точки міста. Прилетіло у саме скупчення окупантів, там був і їхній армійський штаб

Кадри очевидців та найновіші деталі бавовни у Маріуполі – в ексклюзивному матеріалі Артема Зябкіна на TSN.ua

"Прилетіло" в Маріуполь

Ніч з 14 на 15 грудня для окупантів в Маріуполі минула ну дуже неспокійно! Близько опівночі у місті пролунав гучний вибух. Прилетіло на територію місцевого бетонного заводу.

"Бавовна" переполохала не тільки окупантів, але й, схоже, робітників заводу. Вони явно не корінні маріупольці - виразно чутно російський та кавказький акценти. Але ціллю було не виробництво, а окупанти, що там ховалися. Місцеві пабліки пишуть, що на території заводу та поблизу ТЦ "Порт-Сіті" була військова частина окупантів. Ще більше кадрів запальної нічки для рашистів публікує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Як бачите, горіло добряче, швидкі їхали одна за одною.



"Щодо бавовни та наслідків. Така собі Маріупольська Чорнобаївка. Це друга бавовна майже в одному й тому самому місці. Перша була 7 вересня. Окупанти не навчились. Тому по "розполагє" та місцю зберігання техніки прилетіло ще раз. Місце досі охоплене, "швидкі" пів ночі вивозили поранених з "Порт-Сіті". Тепер питання, як витягнути техніку "тихесенько", – йдеться у повідомленні.

А місцеві пропагандистські телеграм-помийки намагались замовчати деталі. Але коли уже вся Мережа гуділа про прильоти, вони таки відреагували на вибухи та зарево в небі – його неможливо не побачити. Ось як "прильот" та його наслідки описує маріуполець.

Пропагандисти в шоці

Відзвітували вони і про приліт на бетонний завод, де у них обійшлося як завжди "бєз потєрь". Нащо ж тоді українці стріляли по виробництву? Версія пропагандистів стара як світ – злі українці хотіли завадити Росії відбудовувати Маріуполь. Згодом визнати невдачу таки довелося. І як же обійтися без риторичних запитань до російської ППО.

Деталі бавовни в Маріуполі!

За інформацією українського журналіста Дениса Казанського, на заводі у рашистів була військова частина, проте хто саме був там, невідомо. А от колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр знає про приліт детальніше. Окупантам там було непереливки.

"Наші сили оборони успішно руйнують логістику окупаційних військ ворога. Коли ви чуєте у зведеннях суху фразу "нищать ворога", то за цим стоять ось такі новини: Сьогодні ближче до опівночі на східній околиці Маріуполя нашими Силами оборони знищено тиловий пункт управління армійського рівня. Склади з ПММ та стоянка бойової і транспортної техніки уражені одним точковим ударом. ППО ворога не спрацювало", –вибух зауважила колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Російська ППО в "ауті"

А чому не спрацювала ППО? Так по ній же якраз і прилетіло! Андрющенко каже, що на територію підприємства російські командири постійно стягували техніку, зокрема і російські ЗРК. Там їх накрили уже в друге.

"Ну й для повної ясності. Вибухів було два. Місць влучання – два і вони різні. Перше відео з мігрантами – це той самий "бетоний завод". Перше влучання. Друге – територія за "Порт-Сіті", де окупанти розміщували техніку військову та частини систем ППО. Друге влучання. Саме через це багато плутанини щодо місця та наслідків. А наслідки гарні. Не дарма всі офіційні пропагандисти замовкли, а "чатіки" підчистили щодо наслідків.

Анонсує Андрющенко й іншу гарну новину з окупованого Маріуполя. Деталей поки не уточнює, проте ми з нетерпінням чекаємо на добру звістку.

Нагадаємо, у Маріуполі лікарка отримала довічне ув'язнення за те, що "здавала" окупантам наших військових.

Читайте також: