ЗСУ влаштували "парад" на трофейній техніці на передовій (фото)

Військовослужбовці 93 бригади поповнили свій автопарк кількома одиницями ворожої техніки.

Вчора, в День перемоги військовослужбовці бригади проїхалися на передовій на ворожих танках.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

"День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль. А поки - влаштовуємо військовий "парад" на трофейних російських танках по передньому краю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що У Запорізькій області українські захисники "затрофеїли" танк окупантів. Всередині машини залишилося кілька ноутбуків і гривневі купюри. Ноутбуки впізнали мешканці села, біля якого відбувся бій. За їхніми словами, російські військові забирали у них побутову техніку, гроші, одяг і продукти, а також нишпорили по хатах, господарі яких евакуювалися із зони бойових дій.

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