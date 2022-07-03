ЗСУ влаштували "пікнік" окупантам в Мелітополі: знищено військову базу росіян (відео)

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Бахкало на ворожому складі з боєприпасами та паливом.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"ЗСУ унеможливили функціонування однієї з 4-х військових баз в Мелітополі. О 3-й та о 5-й ранку вони завдали понад 30 ударів виключно по цій військовій базі. Сьогодні рашисти намагаються вирішити це питання і вивезти хоч якусь техніку, яка вціліла, але нічого не залишилося", - розповів Федоров.

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Зараз база охоплена вогнем. Вона розташовувалася на території мелітопольського військового аеропорту.

Іван Федорів додав, що російські окупанти намагаються пустити фейки, що українська армія била по житлових кварталах Мелітополя.

Нагадаємо, що авіація ЗСУ навідалася на місця розташування окупантів фактично на всіх напрямках бойових дій. В результаті було знищено ворожу техніку та склади з боєприпасами.

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