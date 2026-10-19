«Я відрізав собі другу ногу»: ЗСУ вперше у світі евакуювали пораненого бійця важким дроном

ЗСУ вперше у світі евакуювали пораненого бійця дроном

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Сили оборони України здійснили унікальну операцію, яка не має аналогів у світовій військовій практиці. Пораненого українського піхотинця вдалося евакуювати з лінії фронту за допомогою важкого повітряного дрона.

Про це повідомили бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

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ЗСУ вперше у світі провели повітряну евакуацію пораненого бійця дроном

Захисник із 30-ї окремої механізованої бригади дістав поранення під час перебування на позиції. Сильна щільність ворожих дронів у небі та суцільне мінування території унеможливлювали стандартні варіанти порятунку — забрати бійця за допомогою НРК було ризиковано.

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У такій критичній ситуації воїни роти безпілотних наземних систем 92-ї ОШБр наважилися на безпрецедентний крок. Для порятунку побратима вони пристосували важкий гексакоптер українського виробництва від компанії Gurzuf Defence.

Аби втілити задум, військові разом із представниками компанії-виробника розробили й впровадили спецрішення. Технічне доопрацювання дозволило важкому дрону-бомберу транспортувати людину, зберігаючи стабільність у повітрі.

Перед виходом на реальне завдання розробники надали навчальні майданчики, де пройшли попередні випробування. Місію порятунку ретельно деталізували у співпраці із суміжними підрозділами.

Повітряна місія завершилася повним успіхом: пораненого воїна вдалося благополучно транспортувати в безпечне місце. Зараз військовий перебуває під наглядом лікарів, проходить реабілітацію, і його життю більше нічого не загрожує.

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Успішна повітряна евакуація стала результатом злагоджених дій бійців 92-ї ОШБр, 30-ї ОМБр, 14-ї ОМБр, 10-го армійського корпусу та інженерів Gurzuf Defence.

«Ця місія ще раз показала, що українські військовослужбовці у взаємодії з українськими виробниками задають світові тренди у веденні війни. Це розширює можливості для збереження життя особового складу та евакуації поранених», — пишуть у бригаді.

Що відомо про врятованого бійця

Журналістка Марія Малєвська розповіла, що легендарну евакуацію провели у Харківській області. 49-річного захисника з ампутаціями обох ніг вдалося врятувати з Купʼянського напрямку.

«Спостережний пункт Костянтин тримав самотужки кілька місяців: тоді росіяни скидами вбили його побратима, Костянтин дістав поранення обох ніг і лишився на позиції сам. Численні спроби евакуювати пораненого за допомоги піших груп або НРК закінчувалися невдачами», — пише Марія.

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Скид відбувся прямісінько у день народження побратима, йому виповнилося 50 років. На жаль, чоловік не дожив до ранку. Про себе Костянтин розповів, що праву ногу втратив у квітні, а у травні йому довелося відрізати собі й ліву ногу.

«Праву ногу я втратив у квітні, а в травні я відрізав собі вже ліву, тому що кістка вилізла і заважала мені виповзати за їжею, ліками та водою, які мені скидували побратими. У мене був тупий ніж, яким я перед тим відкривав тушкованку».

Костянтин не боявся висоти, тож політ на дроні він пережив добре. Лячно було лише тоді, коли пролітали воду, адже боєць не вміє плавати.

Яка ситуація на фронті: останні новини

Нагадаємо, українські військові перехопили ініціативу на низці напрямків фронту завдяки двом масштабним наступальним операціям — «Вівальді» та наступу на Олександрівському напрямку. За оцінкою воєнної журналістки ТСН.ua Юлії Кирієнко, це дозволило звільнити понад 1 000 км² території, відновити лінію фронту та зірвати плани російського командування щодо оточення Слов’янська й Краматорська, а також наступу на Запоріжжя та Дніпро.

Попри брак засобів, проблеми з мобілізацією та масоване використання Росією КАБів, українські воїни демонструють здатність проводити наступальні дії з мінімальними втратами. Характер бойових дій зазнав змін: фронт стає «прозорим» завдяки глибокому ураженню цілей на відстані 50–100 км, що робить приховані перегрупування та штурми РФ неефективними.

Журналістка відзначає, що зауваження та фейки російського керівництва викликають лише іронію у командування на місцях, адже інтенсивність ворожих штурмів на окремих ділянках падає, поки в тилу РФ палають нафтобази й дата-центри.

Також Кирієнко зауважує, що навіть міжнародний тиск і виклики не завадили ЗСУ системно зупиняти противника. Серед головних засобів протидії російській авіації вона називає вітчизняні ракети «Нептун», які вже довели свою ефективність у знищенні носіїв КАБів безпосередньо на аеродромах.

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