ЗСУ "вполювали" двох "ДНРівців" у Запорізькій області: ворожі вояки перелякалися і здали все, що знали

Українські захисники здійснили вдалу "вилазку" у Запорізькій області і вполювали двох окупантів.
ЗСУ здійснили успішну бойову операцію на Запорізькому напрямку, де в районі населеного пункту Х* вступили в бій з окупантами. У підсумку, українським захисникам вдалося захопити в полон ворожих бійців.
Про це повідомляють у Штаб оборони Запорізького краю.
"Нещасні вояки з так званої "ДНР" так перелякалися, що почали просити каяття в українських воїнів та здали все, що знали про розташування російських військ і ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Херсонській області взвод окупантів, які розстрілювали позиції захисників України, відправився до пекла.
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