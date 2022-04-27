ЗСУ "вполювали" двох "ДНРівців" у Запорізькій області: ворожі вояки перелякалися і здали все, що знали

ЗСУ "вполювали" двох "ДНРівців" у Запорізькій області: ворожі вояки перелякалися і здали все, що знали

Українські захисники здійснили вдалу "вилазку" у Запорізькій області і вполювали двох окупантів.

ЗСУ здійснили успішну бойову операцію на Запорізькому напрямку, де в районі населеного пункту Х* вступили в бій з окупантами. У підсумку, українським захисникам вдалося захопити в полон ворожих бійців.

Про це повідомляють у Штаб оборони Запорізького краю.

"Нещасні вояки з так званої "ДНР" так перелякалися, що почали просити каяття в українських воїнів та здали все, що знали про розташування російських військ і ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Херсонській області взвод окупантів, які розстрілювали позиції захисників України, відправився до пекла.

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