ЗСУ вразили базу окупантів у Воронезькій області: деталі від Генштабу

Вночі 4 жовтня Сили оборони України уразили черговий військовий об'єкт на території РФ. Йдеться про базу зберігання пально-мастильних матеріалів "Аннанєфтєпродукт", що біля населеного пункту Анна Воронезької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Деталі

Як зазначається, в районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання.

"Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Результати ураження уточнюються. Далі буде...", - заінтригували у Генштабі.

Нагадаємо, У російському Новосибірську 3 жовтня спалили обласне управління ФСБ. Урозвідці зазначили, що схожих подій всередині держави-агресора стається дедалі більше.

Читайте також: