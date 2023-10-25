ЗСУ вразили російський бліндаж на Запоріжжі – відео

Сили оборони продовжують робити "гарячі" сюрпризи росіянам, які окупували наші території.

Так, наші бійці атакували ворожий бліндаж дроном-камікадзе українського виробництва. Відпрацював підрозділ Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової бригади на ділянці Новопрокопівка – Вербове Запорізької області.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ дроном знищили ворожий бліндаж на Запоріжжі

Окупанти зазнали втрат у живій силі

Внаслідок удару ЗСУ ліквідований боєць російської армії. "Бездушна реакція товариша по службі ліквідованого солдата ЗС РФ вже не дивує – переступив і пішов далі", – наголосив Бутусов.

Раніше у мережі з'явилися кадри знищення ворожої техніки та живої сили противника у Луганській області. Відпрацювали бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

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