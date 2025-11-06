ЗСУ вразили низку важливих об’єктів РФ: деталі від Генштабу

Стовп диму

У четвер, 5 листопада, ЗСУ вразили низку військових об’єктів РФ. Ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які обєкти постраждали

За даними Генштабу, уражені:

база зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу Shahed в тимчасово окупованому Донецьку (територія Донецького аеропорту). На території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. Це результат роботи підрозділів ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем (414 бригада) та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Волгоградський НПЗ (Волгоградська область РФ), річний об’єм переробки нафтопродуктів якого складає 15,7 млн тонн — це 5.6% від всієї переробки в Росії). Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі;

3 об’єкти паливно-мастильних матеріалів в окупованому Криму. На нафтобазі в населеному пункті Гвардійське зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливо-наливній естакаді. На двох базах ППМ в Сімферополі уражено резервуарні парки. Зафіксовано загорання резервуарів з паливом.

«Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової інфраструктури держави-агресора як на її теренах, так і на тимчасово окупованих територіях, з метою позбавити противника наступальних спроможностей та можливості продовжувати агресію», — запевнили у відомстві.

Раніше у Мережі показали кадри ураження бази зберігання, комплектування та запуску «Шахедів» у Донецьку. Це спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 ОБР СБС «Птахи Мадяра». Її готували кілька місяців.

«Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів. Цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.