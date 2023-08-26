ЗСУ все ближче до взяття під вогневий контроль "сухопутного коридору до Криму" — Подоляк

Через успіхи ЗСУ на фронті російська пропаганда знову спробує деморалізувати українців та схилити до переговорів.

ЗСУ мають успіхи на півдні і прагнуть взяти під вогневий контроль "сухопутний коридор в Крим". Тож російська армія — на межі остаточної втрати стратегічних позицій.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму X (Twitter).

"У сухому залишку: лінії російської оборони починають сипатися. Українська армія з певним успіхом просувається на південь, стаючи на крок ближчою до взяття під вогневий контроль "сухопутного коридору в Крим". Ставки вже зрозумілі: на кону всі російські лінії забезпечення, включно із залізничними шляхами. Це означає одне: російська армія – на межі остаточної втрати стратегічних позицій", - переконаний Подоляк.

Це, за його словами, спровокує нову хвилю закликів до переговорів з боку росіян. Пропаганда знову спробує деморалізувати українців і змусити зневіритися у своїх можливостях.

"Можна прогнозувати найближчим часом подвоєння закликів до переговорів (або негайної зупинки постачання зброї) та вдвічі більше спроб деморалізувати Україну з боку третіх осіб, аби змусити українців зневіритися у своїх можливостях. Тим часом ЗСУ продовжують повертати своє", - написав Подоляк.

Нагадаємо, видання CNN стверджу, що з’являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію оборони Росії на частині південного фронту в Запорізькій області та розширюють клин у напрямку стратегічного міста Токмак.

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