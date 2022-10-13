ЗСУ всипали окупантам на Донеччині так, що командування ЗС РФ наказало тимчасово припинити наступ

На Донеччині підрозділи окупантів тримали наказ тимчасово не наступати.

В Донецькій області на Авдіївському та Бахмутському напрямку відбулися запеклі бої. Через втрати та низький морально-психологічний стан росіян командування ЗС РФ наказало відкласти наступальні дії.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.

"На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що до України з РФ для поповнення втрат прибули до 500 мобілізованих вояків зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії. "Молоде поповнення": озброєне автоматами АК-12 та екіпіроване у засоби захисту ще часів "дідів".