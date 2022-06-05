ЗСУ всипали перцю морпіхам РФ на Донеччині: після бою десь подівся начальник штабу БТГр окупантів

Збройні сили України поколошматили морпіхів РФ в Донецькій області.
Ті були сунулися на позиції ЗСУ, але отримали "товчеників" від українських захисників і відступили.
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
За інформацією журналіста, бій між ЗСУ та російськими морпіхами відбувся 29 травня.
"Одна з БТГр 155 окремої бригади морської піхоти (в/ч 30926, Владивосток) під час спроби наступу на позиції ЗС України в Донецькій області зазнала серйозних втрат, військовослужбовці були змушені відступити для перегрупування. У ході бойових дій загинуло 13 військовослужбовців бригади, понад 20 поранено та 7 зникли безвісти, зокрема начальник штабу БТГр полковник Ахмедов", - повідомив журналіст.
Нагадаємо, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.
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