ЗСУ всипали перцю російським окупантам в районі Долини на Слов'янському напрямку

На Донеччині російські окупанти продовжують проводити наступальні дії.

Вже не один день вони намагаються прорватися поблизу села Долина, але щоразу ламають зуби об оборону українських захисників.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Наші захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 115 тисяч своїх військових. Це з урахуванням як жертв, так і поранених.

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