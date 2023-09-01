ЗСУ встановили рекорд зі знищення ворожої техніки: про який вид йдеться

Російські окупанти продовжують втрачати свою іржаву техніку в Україні.

Так, у серпні встановлено абсолютний рекорд кількості знищеної російської артилерії – 691. Результат за червень й липень перевершити було важко, але нашим захисникам це вдалося.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Олександр Коваленко з посиланням на графіки Мінфіну.

ВПК не може компенсувати втрати

За словами Коваленка, це зберігає середній показник втрат, перевищує можливості ВПК їх компенсувати.

"Так само у серпні був другий показник за весь період повномасштабної війни зі знищення російського автотранспорту – 685. Більше було спалено лише у березні 2022 року, коли логістичні колони РВВ знищувалися в режимі нон-стоп – 865", – відзначив оглядач.

На думку Коваленка, восени акцент зміститься на ББМ та танки.

Зауважимо, станом на 1 вересня 2023 року ЗСУ знищили 263 490 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 470 військових.

Читайте також: