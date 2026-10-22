ЗСУ втратили дронів на мільйони доларів: як обмеження Starlink вплинули на фронт

Як обмеження Starlink вплинули на фронт

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Масштабний збій у функціонуванні спеціалізованого супутникового зв’язку Starshield/Starlink призвів до втрати українськими військовими дронів загальною вартістю понад 1 млн доларів, а також паралізував більшість бойових вильотів на три дні. Що кажуть військові про вплив обмежень на фронт?

Про це пише Times of India.

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Як збої у Starlink завадили роботі української авіації

Один із командирів ЗСУ, якого звати Олег, розповів про перебіг подій. За його словами, минулого тижня група ударних дронів прямувала до позицій ЗС РФ, коли відеосигнал з апаратів раптово зник. Причиною стала втрата контакту з наземними пунктами керування через супутникову мережу Starshield.

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Унаслідок втрати контролю більшість дронів розбилася, що завдало підрозділу матеріальних збитків у розмірі понад $1 млн.

Цей інцидент трапився невдовзі після інформації про перемовини Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо шляхів припинення війни, а також рішення американської адміністрації послабити санкції на торгівлю російським дизельним пальним.

За словами Олега, раптове відключення змусило його бійців практично повністю зупинити бойову роботу на 72 години. Зокрема, було скасовано планування та проведення атак по пунктах управління й об’єктах забезпечення пальним ворога.

Ситуація додатково погіршила відносини між Києвом та Вашингтоном. Хоча бійці зазначають, що вже за тиждень якість з’єднання частково відновилася, технічні перешкоди спостерігаються й надалі.

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Водночас посадовці у Вашингтоні продовжують перекладати відповідальність одне на одного й давати суперечливі коментарі. Офіційно зазначається про відсутність будь-яких обмежень у роботі супутникових мереж, але паралельно лунають заяви про «відновлення» надання послуг.

У Києві припускають, що проблеми зі зв’язком можуть бути штучними — як реакція на удари по російських НПЗ чи засіб тиску задля спонукання до територіальних або політичних компромісів. Крім усього, Україна фіксує затримки у постачанні ракет для систем ППО та перебої в обміні розвідданими з боку США. У Білому домі ці звинувачення відкидають.

Особливості Starshield та його значення для ЗСУ

Starshield є спеціалізованою військовою модифікацією цивільної системи Starlink від компанії SpaceX, що належить Ілону Маску. Вона забезпечує підвищений рівень захисту та використовується українськими військовими для координації підрозділів і вильотів дронів.

Витрати на використання цієї системи покривають європейські партнери. Втім, через обмеженість доступу, підрозділи зазвичай застосовують Starshield безпосередньо для управління дронами, а стандартний Starlink — для решти потреб зв’язку.

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Останнім часом уповільнення роботи зафіксовано в обох мережах. Сам Ілон Маск стверджує, що інфраструктура Starshield перебуває у розпорядженні Пентагону. Натомість Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що питаннями доступу до обох систем опікується безпосередньо компанія SpaceX.

Військові пояснюють, що під час першої хвилі обмежень зв’язок переривався вже на швидкостях близько 64 км/год. Якщо для окремих типів розвідувальних чи повільних дронів це не є критичним, то для ударних моделей така швидкість є недостатньою.

Володимир Зеленський підтвердив, що проблеми зачепили й безпілотники-перехоплювачі, які відбивають атаки російських дронів на міста. Через загрозу повторних відключень українські фахівці терміново шукають альтернативні канали зв’язку, що відволікає бійців від фронту.

Реакція у США та заперечення

Українські дипломати та військові намагаються отримати чітку відповідь щодо причин та ініціаторів запровадження швидкісних лімітів. У Білому домі продовжують наполягати на тому, що жодних змін у наданні послуг супутникового інтернету не було.

Дональд Трамп також заперечив свою причетність до інциденту. Наступного дня Марко Рубіо зазначив, що уповільнення роботи Starlink таки сталося.

Володимир Зеленський вважає, що обмеження супутникового зв’язку для українських військових є спланованою операцією США. Через це він вже стикнувся з критикою американських посадовців.

Водночас не всі американські посадовці певні, що адміністрація Трампа не обмежувала доступ до Starlink. Сенатор-республіканець Том Тілліс гостро розкритикував поточний курс США щодо РФ та закликав розслідувати ситуацію й покарати винних.

Наслідки для лінії фронту

Попри заяви американських посадовців, українські командири наголошують на реальних негативних наслідках для фронту. Командувач угруповання військ «Центр» бригадний генерал Андрій Білецький повідомив, що підрозділи змушені підлаштовуватися під нові швидкісні обмеження.

Раніше апарати зі Starshield могли працювати на швидкості до 402 км/год. За словами Білецького, якщо ударні дрони ще можна адаптувати, то безпілотники-перехоплювачі втрачають ефективність проти швидкісних цілей ворога.

«Зменшення обмежень швидкості для протиповітряної оборони — це болісне рішення, яке буквально підриває захист наших міст. Тож коли Пентагон пішов на цей крок, це, безперечно, було недружнім кроком стосовно цивільного населення України», — каже Білецький.

Більшість українських командирів переконана, що обмеження є свідомим політичним кроком, а не наслідком технічних проблем. Вони додають, що у військах давно побоювалися використання фактора супутникового зв’язку як важеля тиску.

Офіцер 23-го штурмового полку батальйону «Хартія» лейтенант та журналіст Юрій Бутусов зазначив, що через відсутність зв’язку в Україні сили РФ отримали своєрідний вихідний і можливість завдати сильніших ударів по наших бійцях.

Як обмеження Starlink вдарило по фронту

Нагадаємо, обмеження швидкості роботи супутникового зв’язку Starlink та військової версії Starshield від SpaceX під час руху створюють серйозні проблеми для українських військових на фронті.

За даними Інституту вивчення війни та радника з питань оборонних технологій Сергія «Флеша» Бескрестнова, ці технічні бар’єри блокують повноцінну передачу даних і суттєво ускладнюють використання українських дронів-перехоплювачів проти ворожих БпЛА.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ліміти швидкості підривають фронтову логістику, протиповітряні операції та завдавання ударів середньої дальності.

Аналіз даних Сил безпілотних систем України свідчить, що впроваджені обмеження вже завдали відчутного удару по українській кампанії ударів середньої дальності. Найбільше від цих швидкісних лімітів постраждала результативність ураження російських логістичних шляхів уздовж лінії зіткнення.

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