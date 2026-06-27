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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2367
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1 хв

ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: що відомо про долю пілота

Пілот встиг катапультуватися, зв’язався з рятувальниками та був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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МіГ-29

МіГ-29 / © УНІАН

У ніч проти 27 червня на Полтавщині під час виконання бойового завдання було втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ. Пілот встиг успішно катапультуватися.

Про це повідомили Повітряні сил Збройних сил України.

Після катапультування пілот зв’язався з пошуково-рятувальною групою. Його оперативно евакуювали та доправили до медичного закладу.

«Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги. Причини та обставини з’ясовуються», — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що Повітряні сили Збройних сил України зіштовхнулися з серйозним кадровим викликом. На тлі суттєвого розширення та оновлення авіаційного парку за рахунок західних поставок країні критично бракує кваліфікованих військових льотчиків.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2367
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