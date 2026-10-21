Український військовий / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Українська контрнаступальна операція «Вівальді» розгромила північний фланг російських окупантів та зірвала масштабний план Кремля щодо оточення «Поясу фортець». ЗСУ вибили ворога за річку Жеребець і розгромили144-ту мотострілецьку дивізію РФ. Просування ворога на фронті фактично зупинено.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Командувач 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький 19 жовтня заявив, що українські війська вийшли до річки Жеребець, завдяки чому лінія фронту суттєво скоротилася. За його словами, це дозволило захисникам перейти до оборони на вигіднішій лінії, забезпечивши щільнішу концентрацію піхоти та кращі умови для використання дронів і артилерії.

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Водночас Білецький наголосив, що у разі спроби відновити наступ на Лиманському напрямку російським військам доведеться повторно форсувати Жеребець.

Операція «Вівальді» зірвала маневр РФ на фронті

За оцінками аналітиків, операція «Вівальді» фактично зірвала російський маневр із північного флангу на Лиманському напрямку. Ворог планував обійти Лиман через Святогірськ, а згодом з’єднатися в районі Барвінкового Харківської області з іншим угрупованням, яке намагалося здійснити оточення з південного заходу на Добропільському напрямку.

За словами Білецького, операція «Вівальді» зруйнувала російський план щодо проведення такого оперативного оточення. У результаті загарбникам довелося перейти до фронтальних штурмів на схід від Слов’янська та Краматорська.

Таким чином, російські війська змушені безпосередньо атакувати найбільш підготовлені українські оборонні позиції. Це робить їхнє просування значно складнішим і збільшує ціну таких наступальних дій.

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«Операція „Вівальді“, а також інші українські контрнаступальні дії на Олександрівському та Куп’янському напрямках 2026 року дали Україні змогу оскаржити оперативну ініціативу вздовж усієї лінії фронту, фактично зупинивши просування російських військ», — йдеться у звіті ISW.

Мапа бойових дій на Лиманському напрямку / © Інститут вивчення війни (ISW)

Звільнені території України і втрати РФ

За даними аналітиків, у період від 1 вересня до 16 жовтня 2026 року російська армія загалом втратила контроль над 122 кв. км території. Водночас від початку року їй вдалося захопити близько 100 кв. км.

Окремо 19 жовтня Білецький повідомив про значне виснаження 144-ї мотострілецької дивізії РФ, яка входить до складу 20-ї загальновійськової армії Московського військового округу. За оцінкою бригадного генерала, унаслідок операції «Вівальді» дивізія фактично припинила існувати як організована військова сила.

Раніше цей підрозділ був частиною російського угруповання, яке діяло з плацдарму на правому, тобто західному, березі річки Жеребець.

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Аналітики зауважили, що для підготовки нових наступальних операцій на Лиманському напрямку російському командуванню доведеться відновлювати 144-ту дивізію. Це створить додаткове навантаження на систему комплектування російської армії, яка вже стикається зі значними витратами.

Від літа 2026 року Росія фіксує зростання бойових втрат. За кілька місяців окупанти втратили понад 40 тис.військовослужбовців убитими та пораненими.

Водночас система комплектування російської армії, що передбачає переважно добровільне залучення військових на контрактній основі, стає дедалі дорожчою. Вартість контрактів істотно зросла порівняно з 2022 роком. На цьому тлі президент РФ Володимир Путін, як повідомляється, неохоче розглядає можливість нового непопулярного рішення про примусовий призов резервістів.

Нагадаємо, за повідомленням воєнної журналістки Юлії Кирієнко, Сили оборони України перехопили ініціативу на окремих ділянках фронту завдяки успішним операціям «Вівальді» та наступу на Олександрівському напрямку. У результаті було звільнено понад 1000 кв. км території та 26 населених пунктів, відновлено лінію оборони, зірвано обхід ворогом Слов’янська й Краматорська та заблоковано плани РФ щодо наступу на Запоріжжя і Дніпро. Ключовими факторами успіху стали тісна взаємодія піхоти, артилерії і дронів, перевага українських БпЛА над російськими, застосування засобів ураження на глибину 50-100 км, а також розбудова розгалуженої системи підземних укриттів.

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