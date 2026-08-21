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ЗСУ “випалили” російський Су-34 просто на аеродромі та НПЗ: Зеленський показав удар на 1600 км вглиб РФ
Президент Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження НПЗ у Пермі за 1600 км від кордону, а також знищення російського винищувача Су-34 та об’єктів ворожої авіації й БПЛА.
Українські військові продовжують застосовувати «далекобійні санкції», повертаючи наслідки війни безпосередньо на територію агресора.
Про успішну серію нічних та попередніх ударів по стратегічних цілях у глибокому тилу РФ повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Зокрема, українські «дипстрайки» дістали до НПЗ у Пермі, що розташований на рекордній відстані — понад 1 600 кілометрів від українського кордону. Окрім того, під удар потрапив військовий аеродром «Маринівка» у Волгоградській області, а також було зафіксовано успішні результати роботи Сил оборони в акваторії Чорного моря.
Знищено Су-34 та бази пуску дронів
Глава держави також оприлюднив підтверджені дані щодо наслідків попередніх атак по російських військових об’єктах:
Аеродром «Ахтубінськ» (близько 600 км від лінії фронту): пошкоджено російський надзвуковий фронтовий бомбардувальник Су-34.
Приморсько-Ахтарськ (майже 180 км від фронту): уражено важливу базу зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників, якими ворог щодня атакує цивільну інфраструктуру України.
Володимир Зеленський висловив вдячність усім підрозділам Сил оборони України за точність, ювелірну влучність та ефективність у знищенні військового потенціалу ворога.
Раніше ми писали про те, що ГУР вгатило по аеродромах, з яких росіяни били дронами по Україні.
Нагадаємо, аналітики ISW констатують, що РФ не має ресурсів для повного захисту своїх стратегічних об’єктів та глибокого тилу від українських атак.