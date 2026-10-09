Український військовий на бронетехніці / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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ЗСУ здійснили успішний прорив на схід від Слов’янська та Краматорська. Українські військові зайняли панівні висоти на важливому відрізку фронту, витіснивши російських окупантів з обох берегів Сіверського Дінця.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські військові блогери нещодавно підтвердили просування Сил оборони України на схід від Слов’янська та Краматорська. Ймовірно, цьому передували кілька місяців підготовки на полі бою, аналогічної до дій, які ЗСУ здійснювали перед початком операції «Вівальді» на Лиманському напрямку.

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За повідомленнями російських блогерів, українські захисники звільнили Озерне та просунулися на схід від Пискунівки в напрямку Кривої Луки. Пискунівка розташована на південний схід від Лимана та на схід від Слов’янська, а Крива Лука — на південний схід від неї. Крім того, українські війська просунулися на північ від Рай-Олександрівки, що розташована на південний захід від Кривої Луки.

Російські мілблогери також визнали втрату Пискунівки, звідки українські сили витіснили окупантів. Наразі Сили оборони контратакують у напрямку Кривої Луки із заходу та північного заходу, зокрема після форсування річки Сіверський Донець. Інші нещодавні повідомлення блогерів з РФ вказують на просування українських військ безпосередньо на схід від Миколаївки, яка розташована на схід від Слов’янська.

Також російські джерела повідомили про звільнення українськими військовими Малинівки та просування на ділянці між Федорівкою Другою і Голубівкою, розташованими на схід від Краматорська. Крім того, українські сили увійшли до південної частини Міньківки та просунулися поблизу Федорівки. Обидва населені пункти розташовані на південний схід від Краматорська.

Водночас українські та російські позиції на цій ділянці фронту, ймовірно, залишаються перемішаними. На це вказують нещодавно оприлюднені відеозаписи з геолокаційною прив’язкою, на яких ЗСУ завдають удару по російській позиції в центральній частині Тихонівки, що розташована на схід від Краматорська. Цей населений пункт лежить поблизу району, де, за попередніми повідомленнями, просунулися українські сили. За оцінкою ISW, появі російської позиції могло передувати проникнення невеликої групи окупантів углиб українських позицій.

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Ситуація на фронті / © Інститут вивчення війни (ISW)

Неодноразові повідомлення російських військових блогерів про форсування українськими бійцями річки Сіверський Донець привертають особливу увагу, адже ця водна артерія є серйозною природною перешкодою для військ.

«Крива Лука розташована на панівній тактичній висоті безпосередньо на південь від Сіверського Дінця. Завдяки цій вигідній місцевості українські сили можуть розпочинати подальші контратаки. Схоже, українські війська витіснили російські сили з обох берегів Сіверського Дінця в цьому районі — як із правого, так і з лівого», — йдеться у звіті ISW.

На думку експертів, Миколаївка може бути однією з ключових тактичних цілей російської армії. Контроль над висотами в цьому районі міг би забезпечити окупантам вигідніші позиції для наступу на Слов’янськ. Однак українські військові, витісняючи противника з районів на північний схід і південний схід від Миколаївки, перешкоджають росіянам використовувати переваги місцевого рельєфу.

Аналітики припускають, що успішні контратаки Сил оборони на Слов’янському та Краматорському напрямках можуть бути частиною масштабнішої української операції. Її ймовірна мета — відкинути російські війська на схід на значній ділянці фронту, віддаливши їх від Слов’янсько-Краматорської агломерації та відтіснивши в напрямку каналу Сіверський Донець — Донбас.

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Російські військові блогери також визнають, що українські контратаки на цих напрямках можуть запустити ланцюгову реакцію та завадити планам РФ щодо захоплення «Поясу фортець».

Зокрема, один із російських мілблогерів зазначив, що контратаки українських сил на Слов’янському напрямку відсувають перспективу просування окупантів до Слов’янсько-Краматорської агломерації, роблячи її «віддаленою». За його словами, наступ російських загарбників із Сіверська, розташованого на схід від Слов’янська, у напрямку цього міста може бути «приречений» на провал або обернутися значними втратами, якщо окупанти не зможуть знову встановити контроль над лісовими масивами на південь від Лимана.

«Схоже, українські контратаки на схід від Слов’янсько-Краматорської агломерації підтримують українську операцію „Вівальді“ на Лиманському напрямку, ускладнюючи російські спроби захопити „Пояс фортець“, — резюмували в ISW.

Нагадаємо, комбат «Залізних соколів» Владислав Даценко повідомив, що окупанти посилюють угруповання на Краматорському напрямку, зокрема перекидаючи спецпризначенців ГРУ та дрони з менш пріоритетних ділянок фронту. Їхня мета — захопити Слов’янську агломерацію та закріпитися в урбанізованій місцевості до настання холодів. ЗСУ успішно стримують масові атаки та інфільтрацію ворога.

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