Крим / © ТСН

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Сили оборони України заявили про встановлення вогневого контролю над ключовими російськими логістичними маршрутами, які з’єднують окупований Крим із територією РФ. Удари по цих маршрутах ускладнюють матеріально-технічне забезпечення ворога.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Атаки на об’єкти ворога на Херсонщині і в Криму

Українські Сили оборони останніми днями провели низку ударів по російських об’єктах, які використовуються для управління безпілотниками. Захисники також атакували патрульні катери окупантів на захоплених територіях Херсонської області та Криму.

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Як повідомив 6 серпня Генеральний штаб ЗСУ, в результаті нещодавніх ударів було пошкоджено дві наземні ретрансляційні антени, за допомогою яких ворог керував ударними дронами «Герань» і «Гербера». Один із таких об’єктів розташовувався в окупованому Залізному Порту на Херсонщині — приблизно за 47 км від лінії фронту, інший — в окупованій Оленівці в Криму, що приблизно за 130 км від району бойових дій.

Також 6 серпня СБУ повідомила про удари по патрульних катерах проєкту 10410 класу «Свєтляк» — «Балаклава» та «Керч», які перебували на озброєнні Прикордонної служби ФСБ Росії. На момент атаки судна були розташовані у порту окупованої Керчі, приблизно за 240 км від лінії фронту.

За наявною інформацією, українські удари по Криму вже впливають на роботу енергетичної інфраструктури півострова. Зокрема, 6 серпня телеграм-канал «Крымский ветер» повідомив, що окремі райони окупованої Феодосії залишаються без електропостачання ще від 28 липня. За даними ресурсу, перебої виникли після атак українських дронів.

Вогневий контроль над логістикою ворога між Кримом і РФ

Крім того, українські військові заявили, що встановили вогневий контроль над важливими логістичними маршрутами російських загарбників, які сполучають Крим із територією РФ.

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Так, 6 серпня один із підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ повідомив про взяття під вогневий контроль окремих ділянок автомобільних трас М-14 і М-18, що проходять між окупованим Маріуполем на Донеччині та Чонгаром на Херсонщині. За словами українських військових, по цих маршрутах регулярно завдаються удари, щоб ускладнити матеріально-технічне забезпечення російських окупаційних сил.

Нагадаємо, серед окупантів у Криму поширилися безпідставні чутки про підготовку Україною морського десанту, через що силовики та колаборанти масово вивозять свої сім’ї з півострова. Повноцінної евакуації підрозділів немає. Паніку підігрівають реальні проблеми з постачанням світла, пального і продуктів. На думку військового експерта Владислава Селезньова, результативні удари по Криму можуть змусити президента РФ Володимира Путіна прийняти мирні ініціативи України.

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