ЗСУ взяли під контроль Торське на Донеччині: з'явилося відео
У ході цієї операції було знищено близько 100 окупантів, а вцілілих українські військові захопили у полон.
Бійці 425 окремого штурмового полку «Скеля» звільнили від ворога село Торське Дружківської міської громади Краматорського району на Донеччині.
Про це в п’ятницю, 24 жовтня, повідомили у 425-му ОШП «Скеля», опублікувавши у себе в соцмережах відео з ліквідацією російських загарбників.
Як зазначається, у ході цієї операції було знищено близько 100 окупантів, а вцілілих українські військові захопили у полон.
«Штурмові групи зачистили населений пункт Торське на Лиманському напрямку. Знищено до сотні росіян. Окупанти затягувалися в село з мінімумом БК. Сиділи по підвалах без води та їжі. Зараз у Торському — український прапор», — йдеться у повідомленні.
