Дата публікації
Укрaїнa
ЗСУ взяли під контроль Торське на Донеччині: з'явилося відео

У ході цієї операції було знищено близько 100 окупантів, а вцілілих українські військові захопили у полон.

Світлана Несчетна
Зачистка села Торське від ворожої присутності

Зачистка села Торське від ворожої присутності / © скриншот з відео

Бійці 425 окремого штурмового полку «Скеля» звільнили від ворога село Торське Дружківської міської громади Краматорського району на Донеччині.

Про це в п’ятницю, 24 жовтня, повідомили у 425-му ОШП «Скеля», опублікувавши у себе в соцмережах відео з ліквідацією російських загарбників.

Як зазначається, у ході цієї операції було знищено близько 100 окупантів, а вцілілих українські військові захопили у полон.

«Штурмові групи зачистили населений пункт Торське на Лиманському напрямку. Знищено до сотні росіян. Окупанти затягувалися в село з мінімумом БК. Сиділи по підвалах без води та їжі. Зараз у Торському — український прапор», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліція показала кадри вбивства росіянами українських журналістів на Донеччині.


