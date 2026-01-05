Українські військові взяли в полон агента РФ у Куп’янську: відео

ЗСУ (ілюстративне фото) / © СБУ

Реклама

Спецпризначенці 8-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) виявили та взяли в полон російського агента, який коригував удари по українських позиціях у Куп’янську.

Про це повідомляє 8-й полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича.

Як повідомили військові, інформацію про наявність ворожого інформатора в місті вони отримали завдяки радіоперехопленням. Противник діяв приховано: він постійно змінював локації, переховуючись у щільній міській забудові.

Реклама

За словами пресслужби ССО, пошукова операція ускладнювалася великою кількістю потенційних укриттів і вогневих позицій у Куп’янську. Попри це внаслідок тривалої та кропіткої роботи група ССО встановила місцеперебування коригувальника та провела успішне затримання.

«За оборону Куп’янська та успішне виконання бойових завдань на напрямку бійці Сил спеціальних операцій отримали відзнаки й нагороди. Зокрема, оператор ССО „Борисфен“ удостоєний ордена „За мужність“ І ступеня, який він отримав з рук президента України», — зазначили в пресслужбі.

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Нагадаємо, в окупованому Алчевську п’яні солдати 88-ї бригади РФ потрапили в ДТП, загинув комбриг 136-ї бригади Ерік Селімов і ще троє його підлеглих.

Реклама

Також Третій армійський корпус оприлюднив розслідування про механізм примусового вербування іноземців до армії РФ, яких через сфабриковані кримінальні справи відправляють на війну до України.