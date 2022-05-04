ЗСУ взяли під контроль 4 населенні пункти на кордоні Херсонської та Миколаївської областей

ЗСУ взяли під контроль 4 населенні пункти на кордоні Херсонської та Миколаївської областей

У Херсонській та Миколаївській областях точаться запеклі бої.

ЗСУ вдалося взяти під контроль чотири населені пункти на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За останню добу на південному напрямку військовослужбовці ЗСУ ліквідували 47 рашистів 15 одиниць техніки, зокрема

2 безпілотники

1 станцію радіолокації

дизель-генератор

2 зенітно-ракетні комплекси

8 одиниць автотехніки.

Також ЗСУ ліквідували кілька ворожих складів з боєприпасами та паливом.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомили, що українські повітряні сили знищили в Одеській області безпілотник "Форпост", а в Миколаївській – БПЛА "Орлан-10".