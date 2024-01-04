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ЗСУ взяли у полон українця, який добровільно воював за Росію: він заявив, що "захищає родину"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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ЗСУ взяли у полон українця, який добровільно воював за Росію: він заявив, що "захищає родину"

Російський окупант. Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Житель Криму не відмовився від українського громадянства.

У Запоріжжі до 15 років позбавлення волі засудили жителя Криму, який добровільно пішов воював за Росію, щоб "захистити свою родину". 

Про це йдеться у вироку Хортицького районного суду міста Запоріжжя. 

За даними суду, житель Сімферополя у квітні 2023 року добровільно уклав контракт з російською окупаційною армією та воював проти України на Запоріжжі. Там його взяли у полон. 

На суді українець розповів, що у нього є паспорт РФ, проте від українського громадянства він не відмовився. Кримчанин добровільно уклав контракт з армією РФ, бо побачив у Сімферополі "шахеди". Тоді він вирішив воювати проти Батьківщини, щоб "захистити родину". 

Зрадник брав участь у війні на території Криму, Херсонщини та Запорізької області. У Роботиному він потрапив до полону. Житель Криму заявляв, що він боровся "до останнього", проте потрапив до полону, оскільки по них стріляв Bradlye. 

Свідчення зрадника / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Свідчення зрадника / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Громадянина України визнали винним за  ч. 2 ст. 111 КК України та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, у Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відверто прославляв країну-агресорку та сподівався, що його обласний центр потрапить в окупацію. Також він просив росіян ще жорстокіше бомбардувати Україну, зокрема - Київ та Львів.

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Дата публікації
Перегляди
2441
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