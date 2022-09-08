ЗСУ взяли в полон 20-річних російських військових у Харківській області: відео

У Харківській області військові ЗСУ взяли в полон трьох російських солдатів.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Полонені російські солдати приїхали воювати до України з частин Брянської та Калінінградської областей. Усім – по 20 років. Дізнавшись вік російських військових, український боєць не стримав емоцій і відреагував на це нецензурною лексикою.

"Емоції нашого бійця важко засуджувати", - зазначили в СтратКомі ЗСУ.

Військовий ЗСУ запитав у російських загарбників, чи знали вони, що їдуть на війну до України, і розповів, що через вторгнення РФ вже втратив багатьох рідних, зокрема і свого батька.

"Ми вже втратили тут друзів, рідних. В мене батько місяць назад загинув. Через цю війну. Я хочу жити мирно. Працювати у школі, як я працював, виховувати діток, виховувати своїх дітей. З дружиною хочу жити. На біса ви сюди приперлися?! Ми жили нормально, всі радувалися життю тут. Навіщо ви тут потрібні?" – запитав український захисник.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика, перегляд не рекомендовано особам до 18 років!

Нагадаємо, напередодні під Харковом ЗСУ взяли в полон групу окупантів та підполковника російської армії.

Читайте також: