ЗСУ, які наступають на півдні і сході, зімкнуться у Криму: генерал США

Сили оборони України, які наступають на півдні та на сході можуть ізолювати Крим та перерозподілити HIMARS та іншу високоточну зброю великої дальності так, щоб завдати руйнівних ударів по логістичній системі ЗС РФ.

Про це у випуску New Debate сказав колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

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На його думку, контрнаступ ЗСУ має ізолювати тимчасово окупований Крим і позбавити ЗС РФ постачання, яке зараз триває через Кримський міст. Також звільнення правого берега Дніпра на Херсонщині дало можливість ЗСУ перерозподілити HIMARS та іншу високоточну зброю великої дальності так, щоб завдати руйнівних ударів по логістичній системі російських військ.

"Це дуже важливий крок, щоб затягнути петлю навколо Криму. Контрнаступ ЗСУ в районі Херсона – це праве крило. Зусилля, які почалися на початку вересня в Харківській області, тривають у напрямку Донецька, Луганська і Маріуполя, – це ліве... Незабаром єдиним можливим способом доправити або вивезти що-небудь з Криму скоро будуть кораблі, які, звичайно, уразливі". - сказав Годжес.

Нагадаємо, що за інформацією військової розвідки України, ознак створення потужного ударного угруповання ворога на території Білорусі наразі немає, але тим не менш, перспектива загрози застосування угруповання "Союзної держави" Білорусь-Росія зберігається.

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