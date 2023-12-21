ЗСУ з дрона знищили окупанта, який намагався збити безпілотник (відео)

Окупант намагався влучити в дрон зі стрілецької зброї.

Українські військові виявили та знищили російського окупанта, який намагався зі стрілецької зброї знищити безпілотник.

Відповідне відео з’явилося на сторінці в телеграмі Сухопутних військ ЗСУ.

На кадрах видно, як російський окупант намагається влучити зі стрілецької зброї по дрону, кий його переслідував. Проте безпілотник він не збив, натомість отримав від нього два “скиди” боєприпасів.

Як підсумок - військовий РФ більше не зможе тероризувати нашу країну своєю присутністю.

ЗСУ з дрона знищили окупанта, який намагався збити безпілотник

Нагадаємо, що окупанти мають просування в районі Синьківки.

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