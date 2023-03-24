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ЗСУ з початку великої війни отримали 90 авто за сприяння Favbet Foundation

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ЗСУ з початку великої війни отримали 90 авто за сприяння Favbet Foundation

З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали 90 автомобілів для потреб фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Лише за останні дні до підрозділів Збройних Сил передано чотири автомобілі.

Зокрема, це два Nissan X-Trail, один з яких надійшов у розпорядження мотопіхотного батальйону, другий - стрілецького батальйону, і вже працюють на східному фронті.

Також підрозділи ЗСУ отримали позашляховик Nissan Navara та мікроавтобус Volkswagen Transporter. Обидва авто вже доставлені до місця виконання бойових завдань.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

За сприяння фонду ЗСУ отримали також понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року.Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

Дата публікації
Перегляди
169
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