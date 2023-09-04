ЗСУ з початку великої війни отримали вже 210 авто за сприяння Favbet Foundation

Збройні Сили України та інші Сили оборони країни від початку великої війни отримали 210 автомобілів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, повідомили представники фонду.

«Ми докладаємо максимум зусиль, щоб задовольнити потреби військових підрозділів у транспорті, особливо зараз, в умовах нашого контрнаступу. Авто допомагають бійцям оперативніше змінювати позиції, доставляти необхідні вантажі і, що головне, – евакуювати поранених побратимів із зони бойових дій», – зазначив віцепрезидент фонду Ігор Сірук.

Днями Favbet Foundation передав Запорізькому військовому шпиталю одразу два реанімобілі Renault Trafic.

Автомобілі вже працюють у гарячих точках, евакуюючи поранених бійців із медичних пунктів до стаціонарних медзакладів.

«Кожне авто рятує десятки життів наших воїнів, адже часто навіть хвилина має вирішальне значення. Тому дякую волонтерам за карети «швидкої», які зараз вкрай потрібні для евакуації поранених», – зазначив військовослужбовець медичної частини Олександр Сафронов.

Нагадаємо, нещодавно за сприяння фонду було придбано і передано для ударних рот «Армії дронів» 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek.

Також ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.