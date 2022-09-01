ЗСУ за день "демілітаризували" ворожий гелікоптер та два безпілотники

Минулої доби вони "мінуснули" ворожий гелікоптер і два безпілотники.

Про це повідомляє Командування повітряних сил.

"31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (імовірно Ка-52) російських окупантів. Крім того, знищено два БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби авіація Повітряних Сил ЗСУ здійснила понад 70 літакових вильотів на різних напрямках.

"Екіпажі винищувальної, бомбардувальної, штурмової авіації завдали ракетно-бомбових ударів по наземних цілях окупаційних військ. Уражено склади боєприпасів, взводні та ротні опорні пункти, бойову броньовану техніку, позиції зенітних ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, живу силу рашистів", - розповіли в командуванні.

Нагадаємо, російська армія від п'ятої ранку 1 вересня розпочала обстріли Енергодара в Запорізькій області. Окупанти гатять з мінометів, автоматів, а також задіяли авіацію. Відомо про загиблих і поранених унаслідок атак.

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