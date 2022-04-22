21200 вбитих окупантів та знищених майже 70 засобів ППО - Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

21200 вбитих окупантів та знищених майже 70 засобів ППО - Генштаб оновив дані про втрати армії РФ

За минулу добу, 21 квітня, українські захисники ліквідували 200 російських окупантів.

Дані про втрати російської армії регулярно уточнюються.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24 лютого до 22 квітня орієнтовно становлять:

особового складу близько 21200 осіб ліквідовано ;

; танків ‒ 838 од;

бойових броньованих машин ‒ 2162 од;

артилерійських систем – 397 од;

РСЗВ - 138 од;

засоби ППО - 69 од;

літаків – 176 од;

гелікоптерів – 153 од;

автомобільної техніки - 1523 од;

кораблі, катери - 8 од;

цистерн з ПММ - 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 172;

спеціальна техніка - 27;

пускові установки ОТРК, ТРК - 4.

Нагадаємо, станом на 20 квітня втрати армії РФ становили 21 тисячу осіб, тобто за добу вони збільшились на 200 загарбників.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 58-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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