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ЗСУ за добу "мінуснули" 400 окупантів, два літаки, гелікоптер і ще багато іншого: у Генштабі озвучили втрати РФ в Україні за добу

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ЗСУ за добу "мінуснули" 400 окупантів, два літаки, гелікоптер і ще багато іншого: у Генштабі озвучили втрати РФ в Україні за добу

ЗСУ продовжують "демілітаризовувати" та "денацифікувати" вороже військо.

За минулу добу окупанти втратили понад 400 своїх "визволителів" в Україні.

Нові цифри озвучили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали :

  • особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2154 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,
  • артилерійських систем – 1263 (+4) од,
  • РСЗВ– 311 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
  • літаків – 242 (+3) од,
  • гелікоптерів – 213 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 902 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 216 (+1),
  • кораблі  ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 117 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".

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