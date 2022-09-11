ЗСУ за добу "мінуснули" 400 окупантів, два літаки, гелікоптер і ще багато іншого: у Генштабі озвучили втрати РФ в Україні за добу

ЗСУ продовжують "демілітаризовувати" та "денацифікувати" вороже військо.
За минулу добу окупанти втратили понад 400 своїх "визволителів" в Україні.
Нові цифри озвучили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали :
- особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2154 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,
- артилерійських систем – 1263 (+4) од,
- РСЗВ– 311 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
- літаків – 242 (+3) од,
- гелікоптерів – 213 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
- крилаті ракети ‒ 216 (+1),
- кораблі ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 117 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".
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