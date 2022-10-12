ЗСУ за добу "закобзонили" 270 окупантів і демілітаризували чимало ворожої техніки : у Генштабі рахують втрати росіян за добу

У Генштабі сьогодні постійно оновлюють втрати РФ, оскільки інформація продовжує надходити.

За минулу добу, попередньо, ЗС РФ втратили в Україні 270 своїх вояків. Зараз загальна кількість "хороших" росіян становить вже 63 380 осіб.

У Генштабі повідомили, що впродовж дня постійно корегуватимуть отриману інформацію.

Також читайте Екіпіровані й в шоломах: Parimatch забезпечив ЗСУ амуніцією на 44 млн грн

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра, до вже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу", - йдеться в повідомленні.

За підтвердженою інформацією, загальні бойові втрати противника звід 24.02 до 12.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 63 380 (+270) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2505 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5181 (+19) од,

артилерійських систем – 1507 (+11) од,

РСЗВ – 355 (+2) од,

засоби ППО ‒ 182 (+1) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1129 (+15),

крилаті ракети ‒ 315 (+20),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що вранці, 12 жовтня, росіяни спробували атакувати південь України дронами-камікадзе. Над Миколаївщиною українські сили та засоби протиповітряної оборони змогли збити 9 дронів-камікадзе "Shahed-136".

У Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби українська авіація, ракетники та зенітники знищили 4 ворожі склади та 20 пунктів управління окупантів та знищили дві ворожі системи ППО.

Читайте також: