ЗСУ за добу "закобзонили" 350 окупантів і 29 БТР: у Генштабі озвучили втрати росіян в Україні за добу

У Генштабі озвучили втрати ЗС РФ в Україні за 6 жовтня. Кількість загиблих росіян вже складає 61 680.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 07.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 61 680 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2466 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 5093 (+29) од,

артилерійських систем – 1455 (+31) од,

РСЗВ – 344 (+0) од,

засоби ППО ‒ 177 (+0) од,

літаків – 266 (+0) од,

гелікоптерів– 233 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3862 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 135 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, що радник Офісу президента України озвучив статистику втрат ворога на Херсонщині. За його даними, ЗС РФ втратили там за місяць майже 2500 убитих лише на Правому березі. Це кожен десятий убитий і ще двоє поранені.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України розвивають контрнаступ у Херсонській області. Через активний наступ ЗСУ російська армія залишила десятки населених пунктів. Також окупанти потроху втікають з Луганщини, перед цим мінуючи території та об'єкти інфраструктури.

В самій же Росії "виловлюють" окупантів, які втікають під час контрнаступу ЗСУ, щоб покарати їх і відправити назад.

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