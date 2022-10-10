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ЗСУ за добу "закобзонили" 370 окупантів, поцілили літак та "демілітаризували" з десяток танків

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ЗСУ за добу "закобзонили" 370 окупантів, поцілили літак та "демілітаризували" з десяток танків

Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Втрати окупантів в Україні становлять 62870 військовослужбовців.

У Генштабі оприлюднили оновлену статистику втрат РФ в Україні. За добу Сили оборони ліквідували 370 російських окупантів.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 10.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 62870 (+370) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 2495 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5149 (+16) од,
  • артилерійських систем – 1486 (+9) од,
  • РСЗВ – 353 (+5) од,
  • засобів ППО ‒ 181 (+1) од,
  • літаків  – 267 (+1) од,
  • гелікоптерів – 235 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11),
  • крилатих ракет ‒ 249 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 136 (+0).

Найбільше Сили оборони насипали окупантам на Криворізькому та Краматорському напрямках.

Нагадаємо, що під час масованої ракетної атаки російські вояки "під шумок" продовжували відбирати плавзасоби у місцевого населення на Херсонському напрямку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
882
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