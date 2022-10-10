ЗСУ за добу "закобзонили" 370 окупантів, поцілили літак та "демілітаризували" з десяток танків

Втрати окупантів в Україні становлять 62870 військовослужбовців.
У Генштабі оприлюднили оновлену статистику втрат РФ в Україні. За добу Сили оборони ліквідували 370 російських окупантів.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 10.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 62870 (+370) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2495 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5149 (+16) од,
- артилерійських систем – 1486 (+9) од,
- РСЗВ – 353 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 181 (+1) од,
- літаків – 267 (+1) од,
- гелікоптерів – 235 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11),
- крилатих ракет ‒ 249 (+2),
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 136 (+0).
Найбільше Сили оборони насипали окупантам на Криворізькому та Краматорському напрямках.
Нагадаємо, що під час масованої ракетної атаки російські вояки "під шумок" продовжували відбирати плавзасоби у місцевого населення на Херсонському напрямку.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.
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