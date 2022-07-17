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ЗСУ за добу "закобзонили" понад 150 окупантів: втрати РФ в Україні станом на 17 липня

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ЗСУ за добу "закобзонили" понад 150 окупантів: втрати РФ в Україні станом на 17 липня

Збройні сили України знищили понад 150 окупантів за минулу добу.

Найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:

  • особового складу  - близько 38300 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1684 (+7) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 3879 (+5) од,
  • артилерійських систем  – 846 (+0) од,
  • РСЗВ  - 248 (+1) од,
  • засоби ППО - 110 (+1) од,
  • літаків – 220 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 688 (+1),
  • крилаті ракети - 166 (+4),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 68 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що російський президент  Володимир Путін не хоче програти війну в Україні, але ситуація вже почала працювати проти нього. Політолог, публіцист Андрій Піонтковський вважає, що сигналом до останньої боротьби в оточенні Путіна буде звільнення Херсона.

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