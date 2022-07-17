ЗСУ за добу "закобзонили" понад 150 окупантів: втрати РФ в Україні станом на 17 липня

Найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 38300 (+160) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1684 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5) од,

артилерійських систем – 846 (+0) од,

РСЗВ - 248 (+1) од,

засоби ППО - 110 (+1) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 688 (+1),

крилаті ракети - 166 (+4),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од,

спеціальна техніка - 68 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін не хоче програти війну в Україні, але ситуація вже почала працювати проти нього. Політолог, публіцист Андрій Піонтковський вважає, що сигналом до останньої боротьби в оточенні Путіна буде звільнення Херсона.

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