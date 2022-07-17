ЗСУ за добу "закобзонили" понад 150 окупантів: втрати РФ в Україні станом на 17 липня

Збройні сили України знищили понад 150 окупантів за минулу добу.
Найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38300 (+160) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1684 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5) од,
- артилерійських систем – 846 (+0) од,
- РСЗВ - 248 (+1) од,
- засоби ППО - 110 (+1) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 688 (+1),
- крилаті ракети - 166 (+4),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од,
- спеціальна техніка - 68 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін не хоче програти війну в Україні, але ситуація вже почала працювати проти нього. Політолог, публіцист Андрій Піонтковський вважає, що сигналом до останньої боротьби в оточенні Путіна буде звільнення Херсона.
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