ЗСУ за добу "закобзонили" понад сотню окупантів: у Генштабі назвали оновлені втрати РФ в Україні

В Україні на сьогодні ліквідовано понад 38 850 окупантів.
Найбільше від ЗСУ дісталося загарбникам на Слов'янському напрямку.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно склали :
- особового складу - близько 38850 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1704 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3912 (+7) од,
- артилерійських систем – 859 (+3) од,
- РСЗВ- 251 (+1) од,
- засоби ППО - 113 (+0) од,
- літаків – 221 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 710 (+7),
- крилаті ракети / cruise missiles - 167 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,
- спеціальна техніка - 72 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються.