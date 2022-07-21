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ЗСУ за добу "закобзонили" понад сотню окупантів: у Генштабі назвали оновлені втрати РФ в Україні

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ЗСУ за добу "закобзонили" понад сотню окупантів: у Генштабі назвали оновлені втрати РФ в Україні

Фото: Associated Press

В Україні на сьогодні ліквідовано понад 38 850 окупантів.

Найбільше від ЗСУ дісталося загарбникам на Слов'янському напрямку.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно склали :

  • особового складу - близько 38850 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 1704 (+4) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 3912 (+7) од,
  • артилерійських систем – 859 (+3) од,
  • РСЗВ- 251 (+1) од,
  • засоби ППО - 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 710 (+7),
  • крилаті ракети / cruise missiles - 167 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,
  • спеціальна техніка  - 72 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються.

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