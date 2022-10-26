ЗСУ за добу знищили склад боєприпасів, 5 вантажівок з БК і 10 кадирівців на Луганщині – Гайдай

Очільник Луганщини розповів про ситуацію в області за минулу добу.

Росіяни вбили двох жителів Білогорівки, у Кремінній відсутні світло, вода та закінчуються харчі, лікарні на окупованій території переповнені пораненими – відмовляють у госпіталізації цивільним і навіть військовим із запаленням легенів чи інсультом. Водночас ЗСУ дають відсіч окупантам, і за добу вбили 10 кадирівців.

Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Білогорівку, як і низку вже звільнених від окупантів населених пунктів, росіяни знову обстріляли вчора та вбили двох місцевих жителів. Після деокупації їм пропонували евакуюватися, але вони вирішили залишитися у рідному селі. Противник знав, де саме проживало населення, тому і бив саме туди", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни 25 жовтня відкривали вогонь по Невському, Стельмахівці та Новоєгорівці.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

"Є й вдала робота українських артилеристів. Так, у Новоіванівці знищено склад боєприпасів та понад 10 кадирівців. А у Сватовому – до 10 окупантів та близько п’яти вантажних автомобілів з боєкомплектом", - розповів Гайдай.

За його словами, загалом авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ППО збили 5 ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Гайдай додав, що нових мобілізованих продовжують переправляти з Росії, а також "відловлювати" залишки чоловіків на Луганщині, як от у Хрустальному. Для поповнення підрозділів приватних військових кампаній до Станиці Луганської з території рф приїхала чергова партія ув’язнених.

"Так званій "народній міліції" заборонено втручатись у разі виявлення порушень з боку прибулих найманців. Заборонено майже все – навіть лікування. Медзаклади на окупованій території переповнені пораненими. Цивільним, звісно, відмовляють у госпіталізації. Так само, як і військовим, якщо звернення не пов’язано з пораненням. Потрібна допомога у разі запалення легенів або інсульту – лікуйся сам. Поранив себе у сідницю – допоможемо", - каже голова ОВА.

Водночас жителі Кремінної, які залишилися в окупації, жаліються на майже критичну ситуацію у місті – там відсутні світло та вода, в магазини припинили підвозити продукти, резюмував Гайдай.

Ситуація на Луганщині

Російські окупанти зводять лінію оборони, яку охресили “лінією Вагнера” між Луганською та Бєлгородською областями. Роблять це з помилками та напоказ.

Також у Луганській області російські загарбники шантажують жителів електрикою та збирають списки охочих заселитися в чужі домівки.

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