ЗСУ за допомогою HIMARS уразили два командні пункти російських окупантів (відео)

ЗСУ за допомогою HIMARS уразили два командні пункти російських окупантів (відео)

Збройні сили України завдали удару по двох командних пунктах окупантів.

В результаті було знищено техніку та живу силу окупантів.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Внаслідок застосування HIMARS були успішно уражені два командні пункти російської армії.

Перший - командний пункт 20-ї армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в Ізюмі. Другий – передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у розвідці пояснили, чому українські військові вийшли із Сєвєродонецька.