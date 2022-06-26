ЗСУ за допомогою HIMARS уразили два командні пункти російських окупантів (відео)

Збройні сили України завдали удару по двох командних пунктах окупантів.
В результаті було знищено техніку та живу силу окупантів.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Внаслідок застосування HIMARS були успішно уражені два командні пункти російської армії.
Перший - командний пункт 20-ї армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в Ізюмі. Другий – передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у розвідці пояснили, чому українські військові вийшли із Сєвєродонецька.
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