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ЗСУ за допомогою HIMARS уразили два командні пункти російських окупантів (відео)

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ЗСУ за допомогою HIMARS уразили два командні пункти російських окупантів (відео)

Збройні сили України завдали удару по двох командних пунктах окупантів.

В результаті було знищено техніку та живу силу окупантів.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Внаслідок застосування HIMARS були успішно уражені два командні пункти російської армії.  
Перший -  командний пункт 20-ї армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж), що дислокувався у будівлі школи в Ізюмі. Другий – передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у розвідці пояснили, чому українські військові вийшли із Сєвєродонецька.

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