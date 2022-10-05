ЗСУ за ніч збили 6 іранських дронів-камікадзе, які намагалися атакувати на півдні

На Південному напрямку завдяки ЗСУ не долетіли до точки призначення 6 ворожих "Shahed-136".

Вночі українські захисники збили 6 іранських "мопедів", які летіли атакувати міста на півдні України.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

"Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Шість дронів-камікадзе знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на півдні країни", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ударні дрони-камікадзе, на які українці дуже швидко назбирали гроші, вже воюють на фронті. За кілька днів українці накидали "у банку" понад 60 мільйонів гривень.

Нагадаємо, іранські дрони-камікадзе Shahed 136, які почали використовувати окупанти, є доволі серйозною зброєю. Українські сили ППО будуть змушені витрачати свій не надто великий запас ракет, щоб впоратися з ними.

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