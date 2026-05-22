ЗСУ "зачистили" росіян у ключовому місті і заблокували плани Кремля на Запоріжжя

Гуляйпільський напрямок

ЗСУ повністю зачистили селище Степногірськ та зірвали плани росіян щодо обстрілів міста Запоріжжя.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

Ворог мав на меті закріпитися на панівних висотах і підтягнути туди важку артилерію. Це дозволило б тримати під вогневим контролем околиці Запоріжжя та створити плацдарм для подальшого наступу на обласний центр, пояснив Братчук.

«Завдяки, в тому числі й спецпризначенцям ГУР, ми говоримо про побратимів з „Артану“, ми говоримо про наших штурмовиків, які активно там діяли, вдалося зачистити Степногірськ на сьогодні. Він дійсно перебуває під контролем Сил оборони», — сказав він.

Також ситуація на фронті змусила окупантів перекинути частину своїх підрозділів на Гуляйпільський напрямок. За словами речника УДА, там зараз точаться надзвичайно інтенсивні бої, які за рівнем напруги не поступаються Покровському відтинку.

За даними Генштабу, на Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 28 атак у бік Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного.

Ситуація Гуляйпільському напрямку / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків.

Варто зазначити, що ЗСУ здійснили серію контратак у різних районах театру військових дій протягом останніх місяців, здобувши найбільші перемоги на полі бою від моменту вторгнення України до Курської області у серпні 2024 року. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни.

«Сили оборони відбили значну частину Куп’янська, починаючи від листопада 2025 року, звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні України взимку та навесні 2026 року. А від кінця квітня 2026 року, звільнили кілька населених пунктів у Запорізькій області», — повідомили аналітики ISW.

Нагадаємо, Україна змогла повернути частину територій на півдні після того, як російські війська втратили доступ до Starlink. Це суттєво вдарило по координації армії РФ та роботі дронів на передовій. Після посилення обмежень для неавторизованих терміналів Starlink російські підрозділи втратили можливість оперативно отримувати відео з дронів та координувати удари. Через це українські сили провели успішні наступальні дії та повернули сотні квадратних кілометрів території.

Найбільше просування ЗСУ відбулося у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Українські військові заявляли про звільнення близько 400 квадратних кілометрів.

