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ЗСУ зачистили центр Костянтинівки та підняли український прапор: відео
Бійці 425-го окремого штурмового полкурозбили скупчення ворожих сил у приватній забудові Костянтинівки та повернули синьо-жовтий стяг у центр міста.
Українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині. Над однієї із будівель встановили прапор України.
Про це повідомили в 425 окремому штурмовому полку «Скеля» у Telegram.
На відео, яке опублікували в полку, російські військові накопичувалися в приватній забудові міста. Далі їх атакували безпілотниками. Також в 425 ОШП показали інші кадри ураження військових РФ в Костянтинівці.
За даними полку, Сили оборони зачистили центральну частину міста.
«425 полк „Скеля“ бойове завдання виконав. Українське місто Костянтинівка знову під синьо-жовтим прапором. Працюємо далі до повного звільнення України. Слава Україні!», — сказав один із військових на відео.
Раніше ми писали про те, що армія РФ просунулася біля важливого міста на Донеччині. Це село Іванопілля, яке належить до Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області.