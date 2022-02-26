ЗСУ взяли у полон командира танкового батальйона окупантів

Полоненого допитали.

Українські військові захопили в полон танкиста РФ.

Про це повідомляють в ОК "Північ".

"Хто нападає на Україну: командир танкового батальйону 35-ї мотострілкової бригади м. Олейськ Центрального військового округу армії РФ майор Щеткін Леонід Петрович. Випускник Казанського військового танкового училища. Одружений, має двох дітей. Його танк був підбитий ЗСУ, дивом залишився живим. Вірте в ЗСУ! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

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