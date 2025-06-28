ЗСУ заявляють про зупинення РФ на Сумщині: чи минула загроза для Сум і області

Наступ на Суми. / © ТСН

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Головком ЗСУ Олександр Сирський заявляє, що просування окупантів РФ у Сумській області вдалося зупинити. Втім, вважати, що загроза минула, передчасно. Росіяни можуть перекинути підкріплення і відновити наступ.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі FREEДОМ.

Попович не виключає, що командування РФ може перекинути підкріплення і відновити наступ.

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“Цього абсолютно не можна виключати. Адже стоїть завдання - створити там “буферну зону”. Це завдання буде виконуватися. Війська виконують наказ, вони будуть намагатися це зробити”, - наголошує військовий експерт.

Зокрема, з’явилася інформація, що на допомогу РФ в літньому наступі можуть бути перекинуті додаткові контингенти військових з Північної Кореї. Тому, вважає Попович, “не можна виключати того, що вони можуть взяти участь у боях на території Сумської обласі”.

“Якщо це будуть нові військовослужбовці з Північної Кореї, то вони ж не будуть обізнані, скажімо так, про сучасні методи ведення бойових дій. Вони можуть повторити долю тих військ, які були перекинуті на Курщину в грудні минулого року. Ми пам’ятаємо, що сталося з ними на першому етапі”, - каже експерт.

За його словами, на Сумщині російські війська місцями деморалізовані. Відомі випадки відмови від виконання бойових завдань та дезертирства в лавах російських військ

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Попович також зауважує: навіть якби російські війська не перебували на території Сумської області, Суми росіяни все одно б тероризували - якщо не FPV-дронами, то ракетами і “Шахедами”.

“Знаємо про тактику російських військ, яка піддає терору максимальну кількість великих українських міст, Особливо тих, які розташовані близько до кордону, або до лінії фронту”, - наголошує оглядач.

Нагадаємо, 26 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що військові успішно зупинили просування російських військ у прикордонних районах Сумської області. З його слів, “станом на цей тиждень ЗСУ відбили літній наступ російських військ у прикордонному районі Сумської області та стабілізували лінію фронту”.

Втім, військовий експерт Ігор Романенко вважає, що ще зарано говорити про успіх ЗСУ. Адже цей напрямок важливий для ворога, який хоче перерізати трасу Суми-Суджа — важливого логістичного шляху Сил оборони України.

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Дата публікації 19:27, 27.06.25 Кількість переглядів 25 Важкі бої на Сумщині й посилення атаки Шахедами - реальний прогноз війни від Мусієнка